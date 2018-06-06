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Госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики ушел в отставку
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Госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики ушел в отставку 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подал в среду прошение об отставке, сообщается на сайте карабахского правительства
После конституционного референдума в феврале 2017 года, в результате которого непризнанная республика перешла от полупрезидентской к президентской форме правления и был упразднен пост премьер-министра, государственный министр фактически руководит кабмином НКР.
"Аруютян представил 6-го июня президенту Бако Саакяну прошение об отставке", — говорится в сообщении. Свое решение Арутюнян объяснит на пресс-конференции, которая назначена на 14.00 мск.
В последние дни в столице Карабаха — Степанакерте несколько десятков человек проводили акции протеста после потасовки с участием сотрудников Службы нацбезопасности. Протестующие требовали отставки руководителей некоторых силовых структур. Арутюнян вел переговоры с протестующими.
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