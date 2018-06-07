Ещё
Азербайджан призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: David Mdzinarishvili/Reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ожидает от нового руководства Армении старта «реальных переговоров» по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости».
"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта [в Нагорном Карабахе], и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу", — сказал Алиев.
Он отметил, что переговоры помогут найти решение, которое обеспечит мир на Кавказе. Также Алиев отметил, что Азербайджан «имеет право» на мирное решение конфликта.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко пригрозил России ввести контроль на границе Безвизовый въезд из Белоруссии в Россию на время ЧМ-2018 начнется с 4 июня Парламент Казахстана гарантировал Назарбаеву пожизненный пост главы Совбеза
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН263
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Россиянам хотят добавить еще один выходной день65
Ефремова уличили в нарушении закона116
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост448
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Другое
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение