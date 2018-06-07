Азербайджан призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта

"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта [в Нагорном Карабахе], и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу", — сказал Алиев.

Он отметил, что переговоры помогут найти решение, которое обеспечит мир на Кавказе. Также Алиев отметил, что Азербайджан «имеет право» на мирное решение конфликта.