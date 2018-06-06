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Беларусь учтет опыт ЕС в вопросах миграции
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Беларусь учтет опыт ЕС в вопросах миграции 

Мир24 2 часа назад
Беларуси пригодится опыт стран Евросоюза в сфере трудовой миграции. Об этом заявил замминистра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко — на семинаре по миграционным вопросам, который проходит в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».
В ходе встречи эксперты из Беларуси и Евросоюза вырабатывают рекомендации, как проводить национальную миграционную политику. Беларусь заинтересована, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные специалисты. Из европейского законодательства можно перенять много полезного, убеждены в МВД.
«Международная миграция — это, прежде всего, экономическая составляющая, политическая, но и безопасность. Как силовое ведомство мы заинтересованы, чтобы это не повлияло на безопасность нашего государства», — заявил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Мельченко.
Беларусь планирует присоединиться к Конвенции по международной трудовой миграции, сейчас идут переговоры о возможности присоединения. Документ был разработан по инициативе ООН и вступил в силу в 2003 году.
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