Беларусь учтет опыт ЕС в вопросах миграции

Беларуси пригодится опыт стран Евросоюза в сфере трудовой миграции. Об этом заявил замминистра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко — на семинаре по миграционным вопросам, который проходит в Минске , сообщает телеканал «МИР 24».

В ходе встречи эксперты из Беларуси и Евросоюза вырабатывают рекомендации, как проводить национальную миграционную политику. Беларусь заинтересована, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные специалисты. Из европейского законодательства можно перенять много полезного, убеждены в МВД

«Международная миграция — это, прежде всего, экономическая составляющая, политическая, но и безопасность. Как силовое ведомство мы заинтересованы, чтобы это не повлияло на безопасность нашего государства», — заявил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Мельченко.

Беларусь планирует присоединиться к Конвенции по международной трудовой миграции, сейчас идут переговоры о возможности присоединения. Документ был разработан по инициативе ООН и вступил в силу в 2003 году.

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