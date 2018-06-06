Киргизия собирается увеличить товарооборот с Россией и Казахстаном

Правительство Киргизии, как утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев, строит сотрудничество с российской стороной «на принципах взаимопонимания и полного доверия» и намерено следовать им и в будущем.

— Отрадно отметить позитивную динамику развития уровня торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, — заявил премьер Киргизии. — По нашим данным, товарооборот в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 9,2 процента, превысив 1,4 миллиарда долларов. При этом перед нами стоит задача не только сохранить положительную динамику, но и принять меры по достижению докризисных показателей.

В 2012 году, который называется официальными источниками Киргизии «пиковым» в торговых отношениях с Россией, товарооборот между странами достигал двух миллиардов долларов. Впрочем, несмотря на снижение общего объема взаимных поставок, вступление в Евразийский союз позволило республике значительно увеличить экспорт в Россию — на 45,1 процента.

Киргизская сторона надеется в перспективе добиться увеличения российских инвестиций в экономику республики. Правительство КР связывает это с внедрением цифровых технологий в работу госорганов, а также активизацией контактов с регионами РФ.

— Россия входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является энергетика. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы задачи, которые поставлены перед правительствами двух стран, были воплощены в реальность.

Развитию экономических связей Киргизии с Казахстаном, в свою очередь, призвано помочь заседание двустороннего межправительственного совета. О проведении встречи премьеры республик — Мухаммедкалый Абылгазиев и Бакытжан Сагинтаев — договорились там же, в Душанбе.

— Потенциал для увеличения двустороннего товарооборота и наращивания экономических связей между двумя странами огромен, — полагает Мухаммедкалый Абылгазиев. — Президентами поставлена задача увеличить взаимную торговлю до миллиарда долларов. Это подталкивает нас к тесному взаимодействию и устранению барьеров.