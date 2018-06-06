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От Душанбе до Бреста: в Орёл прибудут участники пробега «Победа без границ»
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От Душанбе до Бреста: в Орёл прибудут участники пробега «Победа без границ» 

РИА 57 42 минуты назад
Фото: РИА 57
Определилась точная дата прибытия в Орловскую область участников акции, посвященной памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облправительства.
Автопробег «Победа без границ» прибудет в Орёл 8 июня. В 12.30 её участники проведут митинг в сквере Танкистов и возложат цветы к памятнику Героям-танкистам. В памятном мероприятии также будут участвовать представители ветеранских организаций, молодежных клубов, Орловского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы». Также участники мото— автопробега посетят военно-исторический музей.
Напомним, акция стартовала 7 мая в Душанбе. По пути к проекту присоединятся байкеры и автомобилисты из Киргизии, Азербайджана, Армении и Грузии и городов России. Пробег продлится 48 дней. Его участники проедут по 65 городам России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и Армении. В ходе акции они посетят места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты военной тематики.
Автопробег завершиться 22 июня в городе-герое Бресте, где в Брестской крепости состоится концерт памяти погибших и выстоявших в Великой Отечественной войне.
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