«Великий камень» и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании 

Минск, 6 июня /Синьхуа/ — Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» и Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Документ подписан администрацией «Великого камня», Компанией по развитию индустриального парка и ЕБРР во время визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию.
Последний также провел переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Стороны констатировали положительную динамику сотрудничества Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития. Также рассмотрены вопросы подготовки предстоящего консультативного визита делегации Совета директоров ЕБРР в Беларусь в сентябре 2018 года.