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Борьба с коррупцией является приоритетом правительства Армении — Н. Пашинян
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Борьба с коррупцией является приоритетом правительства Армении — Н. Пашинян 

ИА Синьхуа 23 минуты назад
Ереван, 5 июня /Синьхуа/ — Сегодня на встрече с главой представительства Европейского союза в Армении Петром Свитальским премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приоритетом правительства является борьба с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
Н. Пашинян также отметил, что шаги правительства направлены на дальнейшее улучшение бизнес-среды, ликвидацию монополий, а также минимизацию коррупционных рисков в рамках системы государственных закупок.
Подчеркивая важность задач, поставленных перед правительством Армении, П. Свитальский заявил, что ЕС готов поддержать усилия Армении, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанным между ЕС и Арменией в ноябре 2017 года. По словам посла, европейские инвесторы готовы обсудить конкретные проекты. —0—.
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