Борьба с коррупцией является приоритетом правительства Армении — Н. Пашинян

Н. Пашинян также отметил, что шаги правительства направлены на дальнейшее улучшение бизнес-среды, ликвидацию монополий, а также минимизацию коррупционных рисков в рамках системы государственных закупок.

Подчеркивая важность задач, поставленных перед правительством Армении, П. Свитальский заявил, что ЕС готов поддержать усилия Армении, в том числе в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанным между ЕС и Арменией в ноябре 2017 года. По словам посла, европейские инвесторы готовы обсудить конкретные проекты. —0—.