Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению

Ереван , 5 июня / Синьхуа / —13 июня в Армению прибудут сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для встречи с новым руководством страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге, сообщает агентство Арменпресс.

Францию и Сопредседатели группы, представляющие Россию США , впервые встретятся с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия переговорному разрешению нагорно-карабахского конфликта. —0—