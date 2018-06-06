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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Армению 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Ереван, 5 июня /Синьхуа/ —13 июня в Армению прибудут сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для встречи с новым руководством страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге, сообщает агентство Арменпресс.
Сопредседатели группы, представляющие Россию, Францию и США, впервые встретятся с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для содействия переговорному разрешению нагорно-карабахского конфликта. —0—
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