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Назарбаев взял на карандаш подготовку саммита глав прикаспийских стран
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Назарбаев взял на карандаш подготовку саммита глав прикаспийских стран 

Мир24 1 час назад
Подготовка к Саммиту глав прикаспийских государств стала одной их главных тем на встрече президента Казахстана с главой Мангистауской области. Нурсултан Назарбаев поручил Ералы Тугжанову в деталях проработать предстоящую встречу лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, передает телеканал «МИР 24».
«В Актау планируется проведение Саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи», — заявил главе региона Нурсултан Назарбаев.
Ералы Тугжанов также представил главе государства отчет о реализации в регионе государственных программ по основным направлениям: производство, строительство, сельское хозяйство и привлечение инвестиций.
Как отметил глава области, по ключевым экономическим показателям наблюдается рост.
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