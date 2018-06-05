Назарбаев взял на карандаш подготовку саммита глав прикаспийских стран

«В Актау планируется проведение Саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи», — заявил главе региона Нурсултан Назарбаев.

Ералы Тугжанов также представил главе государства отчет о реализации в регионе государственных программ по основным направлениям: производство, строительство, сельское хозяйство и привлечение инвестиций.

Как отметил глава области, по ключевым экономическим показателям наблюдается рост.

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