Додон посетит Россию

Президент Молдавии в сентябре посетит Москву и Санкт-Петербург

"Встреча с российской диаспорой в России состоится в сентябре, точная дата пока не утверждена, но это будет два дня — один в Москве, другой в Санкт-Петербурге", — сказал президент в эфире телеканала NTV Moldova.

Он объяснил, что эту идею вынашивал давно, но организовывать подобные встречи летом было бы нецелесообразно. "Мы планируем и встречу на более высоком уровне", — добавил Додон.