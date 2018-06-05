Ещё
Минсельхоз: ограничения на импорт белорусского молока не отразятся на ценах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минсельхоз: ограничения на импорт белорусского молока не отразятся на ценах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ограничения на поставки молока и ряда видов молочных продуктов в Россию из Белоруссии не повлияют на потребительские цены на российском рынке молока, сообщили РИА Новости в Минсельхозе РФ.
Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты вводятся до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции.
Ограничения затронут, в частности, пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом, а также сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки. Под запрет попадут товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукция, которая поступает из Белоруссии в таре, например, 1-1,5 литра (то есть для массового потребителя) продолжит ввозиться в Россию.
"Поскольку данный рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию. С другой стороны, увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко", — сказали в Минсельхозе.
"Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока (для его производителей. — Прим. ред.)", — добавили в министерстве.
РИА Новости: последние новости
Бывшего премьера Киргизии арестовали по обвинению в коррупции Президент Молдавии в сентябре посетит Москву и Санкт-Петербург Казахстан планирует ввести временный запрет на ввоз бензина из России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности796
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1320
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ231
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня8
Известный дизайнер найдена мертвой10
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение