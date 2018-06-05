Минсельхоз: ограничения на импорт белорусского молока не отразятся на ценах

Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты вводятся до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции.

Ограничения затронут, в частности, пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки наливом, а также сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки. Под запрет попадут товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукция, которая поступает из Белоруссии в таре, например, 1-1,5 литра (то есть для массового потребителя) продолжит ввозиться в Россию.

"Поскольку данный рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию. С другой стороны, увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко", — сказали в Минсельхозе.

"Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока (для его производителей. — Прим. ред.)", — добавили в министерстве.