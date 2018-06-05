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Президент Таджикистана сравнили с Иисусом
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В Средней Азии нашли нового Иисуса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон является вторым Иисусом Христом. С подобным утверждением выступил поэт, заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа, передает «Ахбор».
В своем произведении «История Нуристана» (в переводе с таджикского нур — свет, Нуристан — страна света) Мирходжа описывает Таджикистан как темную страну, которую Рахмон озарил светом, как только пришел к власти. В ней он сравнил лидера страны с Иисусом.
В главе под названием «Сияние рождения Эмомали Рахмона» Мирходжа сравнивает появление Рахмона на свет с рождением Иисуса Христа, поскольку имена их матерей похожи — Марьям и Мария соответственно. Также поэт сравнил президента с зятем пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талибом, поскольку после избрания Рахмона главой государства «сияние имама Али» озарило светом все вокруг».
Отмечается, что «История Нуристана» — далеко не первое произведение поэта, посвященное Рахмону. В январе он написал поэму «Речь лидера — судьба нации», посвященную ежегодному посланию президента. В ней Мирходжа поведал, что Дворец нации (резиденция Рахмона) во время речи главы Таджикистана превзошел главную святыню мусульман — Каабу.
Кроме того, зампредседателя Союза писателей Таджикистана указал, что во время произнесения Рахмоном своей речи Солнце, Луна и звезды «остановили свой бег, чтобы прислушаться к словам лидера таджикской нации». В свою очередь, президент США Дональд Трамп, его российский коллега Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин тщательно проанализировали смысл высказываний Рахмона, убеждал Мирходжа.
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