В форуме «АРМИЯ-2018» примут участие десятки компаний из 15 стран

На сегодняшний день уже заявлены 46 предприятий, которые готовы представить 720 экспонатов. Этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос в 3,5 раза.

Более 40 компаний и предприятий промышленности из 15 стран примут участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» и международном форуме «Неделя национальной безопасности», которые пройдут в период с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье

В настоящее время в рамках заявочной кампании в адрес устроителя форумов поступило свыше 1000 согласий на участие в выставочных мероприятиях. От зарубежных стран заявлены 46 предприятий, которые готовы представить 720 экспонатов. Этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос в 3,5 раза.

Армения, Китая. Постоянными участниками форума «АРМИЯ» уже на протяжении четырех лет являются Белоруссия Казахстан , которые постоянно расширяют масштабы своего представительства по количеству предприятий, экспонатов и забронированных площадей. С 2016 года эта тенденция характерна также для Индии

Как сообщили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ), на данный момент среди стран, подавших заявки и подписавших необходимые договора, доминируют Республика Беларусь и Китайская Народная Республика, которые в совокупности забронировали около 2500 кв. метров выставочных площадей в интересах 20 и 16 предприятий промышленности соответственно.

Следует отметить, что эти страны представят свою продукцию как на индивидуальных стендах предприятий, так и в рамках национальных экспозиций.

Словакии и Турции. В общей сложности, наряду с Белоруссией и Китаем, планируется размещение 9 национальных экспозиций от Армении, Индии, Ирана , Казахстана, Пакистана

Вьетнама, Германии, Румынии, Франции и ЮАР. Также на форумах будет представлена продукция военно-технического назначения из Великобритании

Прием заявок продолжается и будет завершен 15 июля.