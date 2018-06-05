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Арестован экс-премьер Киргизии
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Экс-премьера Киргизии Исакова арестовали по делу о коррупции 

Москва24 4 часа назад
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
Суд арестовал бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова по уголовному делу о коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ.
5 июня ему изменили меру пресечения на содержание в СИЗО до конца следствия, передает "Интерфакс".
Исакова взяли под стражу после очередного допроса в ГКНБ, до этого он был под подпиской о невыезде. Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на 386 миллионов долларов завели после январской аварии на станции, из-за которой несколько дней многие жилые домы и учреждения оставались без горячей воды и теплоснабжения. Были также задержаны некоторые руководители энергетических компаний Киргизии.
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