Ещё
Казахстан за 20 лет привлек $250 млрд инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?

Казахстан за 20 лет привлек $250 млрд инвестиций 

Мир24 32 минуты назад
Казахстан может зарабатывать пять миллиардов долларов ежегодно на транзитных перевозках, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев на 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Назар Ахмаров.
Модернизация инвестирования. Совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана в этом году отметил юбилей — 20 лет. Открывая заседание, президент республики Нурсултан Назарбаев подвел итоги работы и поблагодарил деловых партнеров страны.
«По инвестициям на одного жителя Казахстан сегодня имеет показатель выше, чем в среднем по миру, и в два раза выше, чем в развивающихся странах. Мы проделали огромную работу, спасибо всем вам», — обратился к инвесторам президент Казахстана.
За два десятка лет в страну привлечено больше четверти триллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Интерес капитанов бизнеса к Казахстану по-прежнему высок — в этом убеждает количество делегатов заседания — их более 300 — и количество глав международных компаний, приехавших в Астану, — 35. Они отмечают улучшение инвестиционного климата в стране. Многие презентуют крупные проекты. Например, россиянин Вагит Аликперов рассказал, что его компания запускает в следующем году в Алматы завод смазочных материалов мощностью 100 тысяч тонн в год. Бизнесмен пообещал, что производство будет самым передовым и инновационным в СНГ. Закрывая заседание, Назарбаев отметил ключевые проблемы, которые сейчас приходится решать.
«Думаю, нам еще предстоит много совместной работы. Сегодня все мы являемся свидетелями и участниками стремительных и глобальных перемен и трудностей, включая войны и терроризм, санкционные противостояния государств, к сожалению, отсутствие согласия между великими державами. Эти трудности нам надо преодолевать, они, безусловно, задевают и Казахстан», — сказал президент.
Задел для экономических преобразований есть, и президент о них рассказал. К примеру, в Казахстане за последние годы введены в строй 1200 новых предприятий, построены 10 тысяч километров железных дорог. Через месяц состоится презентация международного финансового центра «Астана».
Следующее заседание Совета иностранных инвесторов запланировано на 6 июня 2019 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Назарбаев взял на карандаш подготовку саммита глав прикаспийских стран Беларусь учтет опыт ЕС в вопросах миграции Лукашенко предложил Вологодской области создать совместные предприятия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря165
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»396
«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко315
Ефремов призвал отдать Крымский мост Украине1745
Киселев опять стал посмешищем39
Видео
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
01:30
«Изготовление Ан-124 без Украины невозможно»
Экономика Оружие
00:39
«Нафтогаз» в споре с «Газпромом» перепутал арест и заморозку
Компании Конфликты
00:29
Ракетные комплексы в Крыму отразили удар с моря
Армия Оружие
00:38
Путин обманул с С-400. На Украине ЗРК назвали «мультиками»
Оружие Статьи
08:42
Распродажа: кому NASA отдаст МКС
Наука и техника Статьи
06:31
Пока вы спали: Путин мог стать адвокатом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение