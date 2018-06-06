Казахстан за 20 лет привлек $250 млрд инвестиций

Казахстан может зарабатывать пять миллиардов долларов ежегодно на транзитных перевозках, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев на 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Назар Ахмаров.

Модернизация инвестирования. Совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана в этом году отметил юбилей — 20 лет. Открывая заседание, президент республики Нурсултан Назарбаев подвел итоги работы и поблагодарил деловых партнеров страны.

«По инвестициям на одного жителя Казахстан сегодня имеет показатель выше, чем в среднем по миру, и в два раза выше, чем в развивающихся странах. Мы проделали огромную работу, спасибо всем вам», — обратился к инвесторам президент Казахстана.

За два десятка лет в страну привлечено больше четверти триллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Интерес капитанов бизнеса к Казахстану по-прежнему высок — в этом убеждает количество делегатов заседания — их более 300 — и количество глав международных компаний, приехавших в Астану , — 35. Они отмечают улучшение инвестиционного климата в стране. Многие презентуют крупные проекты. Например, россиянин Вагит Аликперов рассказал, что его компания запускает в следующем году в Алматы завод смазочных материалов мощностью 100 тысяч тонн в год. Бизнесмен пообещал, что производство будет самым передовым и инновационным в СНГ. Закрывая заседание, Назарбаев отметил ключевые проблемы, которые сейчас приходится решать.

«Думаю, нам еще предстоит много совместной работы. Сегодня все мы являемся свидетелями и участниками стремительных и глобальных перемен и трудностей, включая войны и терроризм, санкционные противостояния государств, к сожалению, отсутствие согласия между великими державами. Эти трудности нам надо преодолевать, они, безусловно, задевают и Казахстан», — сказал президент.

Задел для экономических преобразований есть, и президент о них рассказал. К примеру, в Казахстане за последние годы введены в строй 1200 новых предприятий, построены 10 тысяч километров железных дорог. Через месяц состоится презентация международного финансового центра «Астана».

Следующее заседание Совета иностранных инвесторов запланировано на 6 июня 2019 года.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ