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Минск отреагировал на запрет белорусского молока в России
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Минск отреагировал на запрет белорусского молока в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Белоруссия считает неадекватными и необоснованными запрет поставок своей молочной продукции на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.
«Мы наблюдаем такие неадекватные действия со стороны Россельхознадзора относительно предприятий Республики Беларусь. Неаргументированные, необоснованные ничем действия», — цитирует министра ТАСС.
Напомним, 4 июня Россельхознадзор запретил ввоз в Россию молочной продукции белорусский предприятий, в которой обнаружили вредные примеси.
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