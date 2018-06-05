Свыше 40 зарубежных компаний примут участие в форуме «АРМИЯ-2018» 

В международном военно-техническом форуме примут участие компании и предприятия промышленности из 15 стран.
Более 40 компаний и предприятий промышленности из 15 стран примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и Международном форуме «Неделя национальной безопасности», которые пройдут в период с 21 по 26 августа этого года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в адрес устроителя форумов уже поступило свыше 1000 согласий на участие в выставочных мероприятиях. От зарубежных стран заявлены 46 предприятий, которые готовы представить720 экспонатов. Этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос в 3,5 раза.
Постоянными участниками форума «АРМИЯ» уже на протяжении четырех лет являются Белоруссия, Армения, Казахстан, которые постоянно расширяют масштабы своего представительства по количеству предприятий, экспонатов и забронированных площадей. С 2016 года эта тенденция характерна также для Индии и Китая.
Как сообщили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ), на данный момент среди стран, подавших заявки и подписавших необходимые договора, доминируют Республика Беларусь и Китайская Народная Республика, которые в совокупности забронировали около 2500 квадратных метров выставочных площадей в интересах 20 и 16 предприятий промышленности соответственно.
Следует отметить, что эти страны представят свою продукцию, как на индивидуальных стендах предприятий, так и в рамках национальных экспозиций.
В общей сложности, наряду с Белоруссией и Китаем, планируется размещение 9 национальных экспозиций от Армении, Индии, Ирана, Казахстана, Пакистана, Словакии и Турции.
Также на Форумах будет представлена продукция военно-технического назначения из Великобритании, Вьетнама, Германии, Румынии, Франции и ЮАР.
Прием заявок продолжается и будет завершен 15 июля.