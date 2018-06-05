В Минске считают, что запрет на поставки молока в РФ скажется на российском потребителе

Ранее член аграрного комитета Госдумы РФ Айрат Хайруллин , комментируя сообщение Россельхознадзор о введении с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию белорусской молочной продукции, отметил, что это будет помогать российским производителям, но никак не скажется на ценах на готовую продукцию.

"Цены для потребителей РФ вырастут", — отметил Богданов. Комментируя тот факт, что под запрет попала белорусская молочная продукция в таре емкостью более 2,5 л, он отметил: «Здесь нет никакой связи с качеством и безопасностью…ведь один и тот же продукт и можно, и нельзя поставлять в зависимости от тары».

Россельхознадзор сообщил, что с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции, в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии . Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная, и сухая. Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 л.