В Минске считают, что запрет на поставки молока в РФ скажется на российском потребителе 

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Запрет на поставки белорусского молока в Россию скажется на ценах на готовую молочную продукцию для российского потребителя. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook во вторник начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
Ранее член аграрного комитета Госдумы РФ Айрат Хайруллин, комментируя сообщение Россельхознадзор о введении с 6 июня временных ограничений на поставки в Россию белорусской молочной продукции, отметил, что это будет помогать российским производителям, но никак не скажется на ценах на готовую продукцию.
"Цены для потребителей РФ вырастут", — отметил Богданов. Комментируя тот факт, что под запрет попала белорусская молочная продукция в таре емкостью более 2,5 л, он отметил: «Здесь нет никакой связи с качеством и безопасностью…ведь один и тот же продукт и можно, и нельзя поставлять в зависимости от тары».
Россельхознадзор сообщил, что с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции, в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии. Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная, и сухая. Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 л.
Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с белорусских предприятий. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В очередной раз отношения в молочной сфере обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции, позже от введения ограничений отказались. В середине марта было заявлено, что Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.