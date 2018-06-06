Бывшая правящая партия Армении лишилась большинства в парламенте

"Алексанян подтвердил информацию о выходе из фракции", — сообщило издание News.am.

Ранее о выходе из фракции Республиканской партии Армении заявили крупные предприниматели Арман Саакян и Артак Саркисян, президент Федерации бокса Артур Геворкян , бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза «Джавахк» Ширак Торосян.

До ухода депутатов партии принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте, сейчас у нее остались 52 мандата — менее 50%.

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении заявила, что владеющая сетью супермаркетов «Ереван-Сити» компания «Алекс Холдинг», принадлежащая Алексаняну, являясь компанией-плательщиком НДС, под предлогом недопущения роста цен на местную агропродукцию с конца 2016 года договорилась с экс-руководством комитета по госдоходам организовать продажу приобретенной у крестьян продукции через индивидуальные предприятия.

Согласно материалам дела, индивидуальные предприятия, зарегистрированные на разных граждан, имели лимит оборота в 115 миллионов драмов (около 238 тысяч долларов), что позволяло им выплачивать лишь 2% налога с оборота вместо 20% НДС и налога на прибыль.