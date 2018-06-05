Казахстан останется без российского бензина

Казахстан планирует ввести временный запрет на ввоз бензина из России

Казахстан может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России , чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов, также планирует развивать экспорт своего топлива, сообщил журналистам во вторник в Астане министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

В настоящее время на публичном обсуждении находится проект приказа министра энергетики Казахстана, предусматривающего введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 — 2710 12 590 0) сроком на три месяца запрета. Проектом приказа предписано проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

По словам министра, в настоящее время запас нефтепродуктов в Казахстане в полтора раза превышает необходимую норму.

"Сегодня почти 330 тысяч (тонн) у нас запас, а нам нужно около 200 (тысяч тонн) грубо говоря. Нам хватит. И если таким темпом будет идти, в августе ШНОС (Шымкентский НПЗ — ред.) введет установку каталитического крекинга, то у нас в сентябре-октябре начнется затоварка — 500 или 600 тысяч тонн будет. Поэтому мы работаем по двум направлениям. Первое — снижение импорта, вторая часть связана с экспортом", — сказал Бозумбаев, говоря о цели ввода временного запрета на ввоз бензина из России.

Среди возможных направлений экспорта министр назвал страны Центральной Азии.

Глава Минэнерго также добавил, что приказ будет принят после процедуры публичного обсуждения.