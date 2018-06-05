Лукашенко предложил Вологодской области новые совместные производства в интересах РФ

"Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, а также в Беларуси, поэтому очень хорошо, что вы приехали", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

По его мнению, стороны могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. «Я информирован о заинтересованности Вологодчины сотрудничать с Беларусью, и мне кажется, что мы можем „склеить“ что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику, — сказал президент. — Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания».

Со своей стороны, Кувшинников рассказал, что российский регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. «Идут переговоры, мы продвинулись очень далеко по созданию проекта „Союзный трактор“. На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов, — отметил он. — Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце , это совместное предприятие».

Делегация Вологодской области находится с визитом в Белоруссии с 4 по 6 июня. Днем ранее состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества. Делегация Вологодской области также проведет переговоры с премьер— министром Андреем Кобяковым , примет участие в открытии международной специализированной выставки «Белагро-2018». В январе-марте товарооборот Белоруссии с Вологодской областью превысил $93 млн и увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Вологодской области создано сборочное производство белорусских тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода, есть субъект товаропроводящей сети МТЗ, организована широкая дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий.