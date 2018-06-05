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Проткнутый деревом белорус рассказал о невероятном полёте
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Проткнутый деревом белорус рассказал о невероятном полёте 

News.ru 1 час назад
Белорусский экстремал Иван Красовский за короткое время завоевал популярность в соцсетях после странного случая, который вполне мог окончиться смертью.
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