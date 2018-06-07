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Парламент Армении одобрил программу нового правительства
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Парламент Армении одобрил программу нового правительства 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальное собрание Армении одобрило на внеочередном заседании программу нового правительства страны, передает РИА «Новости».
Среди основных пунктов — стремление к развитию отношений с Россией и готовность к переговорам с президентом Азербайджана по урегулированию в Карабахе.
За принятие документа, представленного премьер-министром Николом Пашиняном, проголосовали 62 депутата, против — 39.
Представляя программу, Пашинян заявил, что правительство будет работать над искоренением коррупции, разделением политики и бизнеса, поддерживать экономическую конкуренцию.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Ереване встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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