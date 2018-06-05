Ещё
Источник: бывшая правящая партия Армении останется в меньшинстве в парламенте страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: бывшая правящая партия Армении останется в меньшинстве в парламенте страны 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Несколько депутатов решили выйти из парламентской фракции экс-правящей Республиканской партии Армении (РПА). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник источник в ближайшем окружении депутатов.
"Все те депутаты, которые намерены покинуть фракцию РПА, являются крупными бизнесменами. Они готовятся заявить о своих решениях в кратчайшие сроки. Впоследствии республиканцы останутся в меньшинстве", — отметил источник.
У республиканцев в парламенте 54 депутатских кресла (всего 105). После выхода еще нескольких бизнесменов РПА впервые за 19 лет останется в меньшинстве в законодательном органе страны. Партия была у власти с 1999 года и побеждала в парламентских выборах пять раз подряд — в 1999, 2003, 2007, 2012 и 2017 годах.
Ранее о выходе из фракции РПА заявили депутаты Ширак Торосян, Артур Геворгян, Арман Саакян и Феликс Цолакян.
ТАСС: последние новости
Лукашенко предложил РФ определиться со своим присутствием на границе с Белоруссией В Белоруссии при получении взятки задержали помощника президента по Гродненской области СМИ: Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза421
Путин осадил журналиста по-немецки196
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус270
Активы «Газпрома» арестованы383
Смертельный круиз4
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
00:27
Путин осадил журналиста по-немецки
Политика Европа
08:33
Bloomberg назвал самых богатых россиян
Компании Рынки
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение