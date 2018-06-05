Источник: бывшая правящая партия Армении останется в меньшинстве в парламенте страны 

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Несколько депутатов решили выйти из парламентской фракции экс-правящей Республиканской партии Армении (РПА). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник источник в ближайшем окружении депутатов.
"Все те депутаты, которые намерены покинуть фракцию РПА, являются крупными бизнесменами. Они готовятся заявить о своих решениях в кратчайшие сроки. Впоследствии республиканцы останутся в меньшинстве", — отметил источник.
У республиканцев в парламенте 54 депутатских кресла (всего 105). После выхода еще нескольких бизнесменов РПА впервые за 19 лет останется в меньшинстве в законодательном органе страны. Партия была у власти с 1999 года и побеждала в парламентских выборах пять раз подряд — в 1999, 2003, 2007, 2012 и 2017 годах.
Ранее о выходе из фракции РПА заявили депутаты Ширак Торосян, Артур Геворгян, Арман Саакян и Феликс Цолакян.