Источник: бывшая правящая партия Армении останется в меньшинстве в парламенте страны

"Все те депутаты, которые намерены покинуть фракцию РПА, являются крупными бизнесменами. Они готовятся заявить о своих решениях в кратчайшие сроки. Впоследствии республиканцы останутся в меньшинстве", — отметил источник.

У республиканцев в парламенте 54 депутатских кресла (всего 105). После выхода еще нескольких бизнесменов РПА впервые за 19 лет останется в меньшинстве в законодательном органе страны. Партия была у власти с 1999 года и побеждала в парламентских выборах пять раз подряд — в 1999, 2003, 2007, 2012 и 2017 годах.