Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко

Удар по бидонам. Белорусское молоко запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии в таре более 2,5 литров.

Белорусское молоко и ряд других видов молочной продукции в таре объемом более 2,5 литров запретили к ввозу в Россию . Россельхознадзор вводит ограничения с 6 июня и объясняет это многочисленными нарушениями со стороны поставщика. Пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано уточнила, что запрет будет носить временный характер и на тару меньшего объема не распространится.

Под запрет Россельхознадзора также попали пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки, концентрат сывороточный, молочный белок, сыворотка молочная наливная и другие виды молочной продукции от белорусских производителей, сообщает «Интерфакс» . Отметим, с 6 июня также начнут действовать ограничения в отношении предприятия «Глубокский молочно-консервный комбинат» и Березинского филиала ОАО «Здравушка-милк» из-за нарушений требований законодательства ЕАЭС . При этом Россельхознадзор снимет запрет на поставки с белорусского предприятия «Молочные горки», пишет RT.

Напомним, в апреле этого года ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям нужно отказаться от планов сбывать молочную продукцию в России.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН рассказала, что на сегодняшний день в стране не хватает семи миллионов тонн молока и решить этот вопрос за ближайшие несколько лет будет очень затруднительно. «Основная причина в том, что в первую очередь необходимо заниматься не количеством молока, а его качеством. Нужно заниматься качеством стада, потому что падает поголовье. При падающем поголовье мы не можем за пять лет заменить всю импортируемую из Белоруссии продукцию. А пока у нас рядом есть такой сосед, я считаю, нужно заниматься качеством и безопасностью молока», — отметила собеседница НСН.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках блокировать доступ белорусских продуктов на рынок. В послании Национальному собранию в конце апреля он заявил о «баталиях», которые происходят между странами на рынке молочной и мясной продукции.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в эфире НСН назвал критику торговых отношений с РФ беспочвенной и направленной на то, чтобы «выторговать» очередные преференции.

«Мы и так в нефтепродуктах ему (Александру Лукашенко — прим. НСН) уступаем, и по сельхозтехнике и сельхозпродукции у него преференции, он использует наш рынок. Мне кажется, что и так Белоруссия очень много получает от нашей страны. Но Батьке что не дай, ему все мало. Это старая практика — постоянно быть недовольным, чтобы пытаться что-то у нас выторговать. «Дали одно, а дайте еще!». Это уже обычная для Белоруссии манера поведения», — заявил сенатор в эфире НСН.

По словам Лисовского, ограничения в отношении молочной продукции из Белоруссии вводятся Россией, в том числе, для поддержки собственного рынка.

«Если взять, например, сухое молоко, то не понятно, откуда оно поступает. Объемы, в которых Белоруссия завозит его к нам, существенно превышают производственные мощности этой страны. Есть предположение, что молоко везут не только из Белоруссии, но и из Прибалтики и Польши. Это уже нарушение санкций, которые мы ввели, захват рынка, которого не хватает нашим производителям и не дает им развиваться. Соответственно, мы должны защищаться», — пояснил сенатор.

Из-за ограничений со стороны России Лукашенко также дал поручение найти новые рынки для белорусской сельхозпродукции. В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал, что Белоруссия последние несколько лет достаточно активно занимается диверсификацией рынка поставок.

«Они наращивают поставки в третьи страны. Это и страны Восточной Азии, как, например, Китай, страны Ближнего Востока, и более активная работа со странами СНГ. Исторически доля России в белорусском экспорте превышает 90%. Поэтому сейчас белорусы активно ищут альтернативные рынки. Особенно с учетом того, что, как они считают, к белорусской продукции относятся на российском рынке не совсем корректно. Хотя я с этим не согласен. Белорусская продукция в России пользуется традиционной популярностью. Более того, если мы посмотрим на статистику, поставки белорусской продукции в Российскую Федерацию растут. Белорусские производители как играли значительную роль на российском рынке, так и будут играть», — сказал он.

Позже стало известно, что Китай инвестирует в развитие агропромышленного комплекса Белоруссии 1,75 миллиарда юаней (270 миллионов долларов). По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, такой контракт говорит об успешном развитии белорусско-китайского сотрудничества, к которому стремятся в последние годы в Минске . Он заявил в эфире НСН, что масштаб взаимодействия стран будет увеличиваться, и вскоре Белоруссия может стать центром сельскохозяйственного производства в Восточной Европе.

«Белорусская сторона в последние годы пытается выйти на китайские рынки со своим продовольствием. И эти суммы, эти контракты — первый сигнал того, что это стало получаться. Во-первых, сейчас пока идёт наращивание поставок мяса и молока на китайский рынок, но Беларусь всегда предлагала Китаю совместно развивать производство на своей территории. Это может быть не только экспорт, но и инвестиции в то, чтобы Беларусь превращалась в такой центр сельскохозяйственного производства в Восточной Европе. Все сигналы, которые мы в последнее время видели — наращивание молочки на фоне конфликтов с Россией, а в Китай пошли контракты и на сухое молоко, и на мясную продукцию, то, что удалось убедить Китай инвестировать на территорию Беларуси, всё это говорит о том, что кооперация будет увеличиваться», — заметил Дзермант.

Ранее сообщалось, что Белоруссия стала крупнейшим импортером молочной продукции на территорию РФ в 2017 году по данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Так на долю Белоруссии приходится порядка 86% всего объема ввозимой в Россию «молочки».