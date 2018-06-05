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Россия предложила Беларуси вместе контролировать качество продукции
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Россия предложила Беларуси вместе контролировать качество продукции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские специалисты должны присутствовать на внешней границе Беларуси для того, чтобы проверять поступающую в нашу страну продукцию. Об этом сказал журналистам официальный представитель ведомства. Он уточнил, что такое предложение было направлено коллегам в Беларусь. Но пока согласия нет.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что ведомство с 6 июня вводит временные ограничения на поставки молока и продукции из Беларуси в нашу страну.
Представитель Россельхознадзора пояснил, что белорусская сторона реагирует на введение ограничений со стороны России, но вместе с тем и заверяет, что местные производители молочной продукции не пострадают, так как выходят на новые рынки сбыта.
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