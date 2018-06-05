Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Белоруссии

Россельхознадзор 6 июня снял ограничения на поставку продукции белорусского предприятия «Молочные горки». В то же время ведомство запретило поставки с двух других белорусских предприятий, говорится в сообщении службы.

Ведомство проанализировало материалы по устранению нарушений, обнаруженных во время инспекции с 8 по 15 апреля, и решило отменить ограничения. Новые же касаются Глубокского молочно-консервного комбината и Березинского филиала «Здравушка-милк». Действовать они начинают с 6 июня.