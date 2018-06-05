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Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Белоруссии
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Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Белоруссии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Россельхознадзор 6 июня снял ограничения на поставку продукции белорусского предприятия «Молочные горки». В то же время ведомство запретило поставки с двух других белорусских предприятий, говорится в сообщении службы.
Ведомство проанализировало материалы по устранению нарушений, обнаруженных во время инспекции с 8 по 15 апреля, и решило отменить ограничения. Новые же касаются Глубокского молочно-консервного комбината и Березинского филиала «Здравушка-милк». Действовать они начинают с 6 июня.
Теперь число белорусских предприятий, поставки продукции которых в Россию запрещены, выросло до 64.
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