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Внешнеторговый оборот Вологодской области с Белоруссией в 2017 году вырос на 77%
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Внешнеторговый оборот Вологодской области с Белоруссией в 2017 году вырос на 77% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Вологодской области с Белоруссией увеличился в 2017 году на 77% и составил $397 млн Об этом сообщил в понедельник в Минске губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на встрече с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым.
"Показатели внешней торговли Вологодской области и Республики Беларусь позволяют нам говорить о том, что мы возвращаемся к докризисному уровню нашего сотрудничества, а по итогам 2017 года Беларусь заняла первое место по объему внешнеторгового оборота среди стран-контрагентов региона. Мы перешли от режима интеграции к режиму кооперации. Внешнеторговый оборот в 2017 году составил $397 млн что на 77% выше уровня 2016 года, при этом экспорт увеличился на 75,6% и составил почти $247 млн, импорт вырос в 1,8 раза, составив $150,4 млн", — процитировала Кувшинникова его пресс-служба.
Вологодская область экспортирует продовольствие, продукцию химической промышленности, металлы, машины и оборудование и импортирует также продовольствие, продукцию химической промышленности, машины и оборудование.
Одним из примеров сотрудничества с белорусскими предприятиями является взаимодействие ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» с ОАО «Минский тракторный завод». Минский тракторный завод выбрал Череповецкий литейно-механический завод в качестве одного из основных производителей тракторов и спецтехники на базе сельскохозяйственного трактора «Беларус 82.1». При этом доля Вологодской области в общем объеме отечественного производства тракторов составила в прошлом году 37,5%.
Встреча состоялась в рамках поездки в Минск делегации Вологодской области под руководством губернатора, в которую вошли члены правительства, главы муниципалитетов, руководители вологодских предприятий, представляющие пищевую промышленность, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство. Вологодская область в 2018 году отмечает 20-летие сотрудничества с Белоруссией.
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