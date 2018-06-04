Россия вводит запрет на поставки молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра

Россельхознадзор вводит запрет с 6 июня на поставки молока и некоторых видов молочной продукции производства Белоруссии в таре более 2,5 литра, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря службы Юлию Мелано

Запрет вводится по результатам совещания и обсуждения мер, которые помогли бы бороться с продолжающимися поставками небезопасной молочной продукции из Белоруссии. Временный запрет продлится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции.

По словам Мелано, под запрет попадает продукция, которая поставляется «на переработку или на розлив в более мелкую тару. Поставки продукции в таре меньшего объема продолжатся.