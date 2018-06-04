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Россельхознадзор запретит поставки с трех белорусских предприятий
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Россельхознадзор запретит поставки с трех белорусских предприятий 

Rambler News Service 2 часа назад
Россельхознадзор объявил о введении временных ограничениях на ввоз с трех белорусских предприятий с 6 июня, сообщает ведомство.
«Россельхознадзор вынужден констатировать факт того, что белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок. В частности, ведомство вынуждено ввести с 6 июня 2018 года режим временных ограничений в отношении трех компаний, в продукции которых неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ», — говорится в сообщении.
Речь идет о компаниях «УПП Глубокский молочно-консервный комбинат», в продукции которого выявлено 7 запрещенных веществ, а также ОАО «Здравушка — милк» и ее филиале.
Вместе с тем ведомство сняло запрет на ввоз с компании «Молочные горки».
«Такое решение принято ведомством после анализа материалов по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекции белорусских компаний-поставщиков, которая проводилась в период с 8 по 15 апреля 2018 года», — сообщило ведомство.
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