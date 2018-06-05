Член ЕЭК: действия Россельхознадзора по белорусскому молоку нарушают соглашения ЕАЭС

"Нет сегодня ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. И если мы строим Евразийский экономический союз, союз равных экономических партнеров, то должны выполняться те обязательства, которые закреплены в уставных документах", — отметил Сидорский

Он сообщил, что пытался связаться с Россельхознадзором после появления информации о введении данного запрета и при этом не получил четкого ответа, кто принял данное решение. «Завтра буду в Москве — будем разбираться», — заявил член ЕЭК. Сидорский заметил, что есть «рабочие ситуации» с отдельными предприятиями в России Армении , Белоруссии. «Это обычная практика работы сельхозслужб. Но мы всегда возражаем против того, чтобы нарушались договоренности, достигнутые в союзе», — заявил Сидорский

Россельхознадзор с 6 июня вводит временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Белоруссии. Вводимые ограничения связаны с продолжающимся поступлением из Белоруссии небезопасной молочной продукции. Запрет коснется молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка. В Россельхознадзоре уточнили, что ограничения коснутся ввоза всей перечисленной продукции, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 л.

В феврале и марте 2018 года российское ведомство уже говорило о своих планах по введению ограничений на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, однако срок введения запрета неоднократно переносился и тот так и не вступил в силу.