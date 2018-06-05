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Заместитель министра энергетики Казахстана помещен под домашний арест по подозрению в коррупции
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Заместитель министра энергетики Казахстана помещен под домашний арест по подозрению в коррупции 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Астана, 4 июня /Синьхуа/ — Заместителя министра энергетики Казахстана Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в коррупции. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.
Его противоправные действия нанесли ущерб государству в размере 746 млн тенге.
В марте в Казахстане поместили под домашний арест заместителя министра энергетики Гани Садибекова. Его подозревают в хищении более 1 млрд тенге. —0—
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