Заместитель министра энергетики Казахстана помещен под домашний арест по подозрению в коррупции

Астана , 4 июня / Синьхуа / — Заместителя министра энергетики Казахстана Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в коррупции. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин. Его противоправные действия нанесли ущерб государству в размере 746 млн тенге. В марте в Казахстане поместили под домашний арест заместителя министра энергетики Гани Садибекова. Его подозревают в хищении более 1 млрд тенге. —0—