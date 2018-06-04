Армен Саргсян рассказал старшеклассникам о главных качествах человека

Президент Армении Армен Саргсян принял в своей резиденции старшеклассников из калифорнийской диаспоры. Все они ученики школы Всеобщего армянского благотворительного союза Манукян-Демирчян, сообщает «МИР 24».

«Одно из самых главных качеств человека — иметь собственное мнение, особенно для армян это важно. Очень важно не бояться выражать свое мнение. Также хочу сказать, что скоро вам предстоит выбирать профессию. И что бы вы ни выбрали и где бы ни учились и ни работали, делайте это с любовью. В этом — ключ к успеху», — сказал Саргсян. Встреча состоялась в формате диалога. Главе государства задали десятки вопросов на темы туризма, медицины и также внешней политики страны.

Президент отметил высокий потенциал развития Армении в сфере IT-технологий, банкинга, а также рассказал о богатых природных ресурсах республики и больших возможностях туристической отрасли.

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