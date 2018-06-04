Ещё
Армен Саргсян рассказал старшеклассникам о главных качествах человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армен Саргсян рассказал старшеклассникам о главных качествах человека 

Мир24 29 минут назад
Президент Армении Армен Саргсян принял в своей резиденции старшеклассников из калифорнийской диаспоры. Все они ученики школы Всеобщего армянского благотворительного союза Манукян-Демирчян, сообщает «МИР 24».
«Одно из самых главных качеств человека — иметь собственное мнение, особенно для армян это важно. Очень важно не бояться выражать свое мнение. Также хочу сказать, что скоро вам предстоит выбирать профессию. И что бы вы ни выбрали и где бы ни учились и ни работали, делайте это с любовью. В этом — ключ к успеху», — сказал Саргсян. Встреча состоялась в формате диалога. Главе государства задали десятки вопросов на темы туризма, медицины и также внешней политики страны.
Президент отметил высокий потенциал развития Армении в сфере IT-технологий, банкинга, а также рассказал о богатых природных ресурсах республики и больших возможностях туристической отрасли.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Вел себя как бандит. Лукашенко прокомментировал задержание помощника В Минске открыли символ единства стран-участниц ЕАЭС Казахстан отмечает День государственных символов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел масштабные увольнения силовиков119
Киев выразил России протест60
Путин подписал ответ США317
Россию решили вернуть в G8108
Украина закрыла Азовское море36
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика Криминал
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение