Лимонов в своем «завещании» объяснил, за счет чего расширить Россию

«Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины. Начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан», — написал он в своем Twitter.

Он предупредил, что в этом случае нельзя давать Китаю «выход к Каспию». По его словам, в случае с Казахстаном нужно заключить нечто вроде «пакта Молотова-Риббентропа», в котором китайцам нужно отдать восток.