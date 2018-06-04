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Лимонов в своем «завещании» объяснил, за счет чего расширить Россию
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Лимонов в своем «завещании» объяснил, за счет чего расширить Россию 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Россию нужно взять все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова, а также разделить с Китаем территории Казахстана после смерти Нурсултана Назарбаева, заявил политик и писатель Эдуард Лимонов.
«Завещание, вдруг не доживу. Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины. Начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева разделите с Китаем Казахстан», — написал он в своем Twitter.
Он предупредил, что в этом случае нельзя давать Китаю «выход к Каспию». По его словам, в случае с Казахстаном нужно заключить нечто вроде «пакта Молотова-Риббентропа», в котором китайцам нужно отдать восток.
Эдуард Лимонов и ранее в своем блоге писал, что часть Украины и Казахстана, а именно «наши русские города», нужно вернуть в Россию. Астана после этого направляла Москве ноту протеста, на что российские власти заметили, что Лимонов не является официальным лицом.
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