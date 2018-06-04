Первый молочный кластер в Монголии построят с помощью Беларуси

«С учетом внимания, которое уделяется правительствами наших стран развитию сельского хозяйства, большие перспективы имеет взаимодействие в области растениеводства, животноводства, ветеринарии. В настоящее время нами изучается возможность реализации комплексного проекта по созданию белорусской стороной первого в Монголии молочного кластера», — сказал Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, который находится в Минске с официальным визитом.

Как отметил премьер, белорусская сторона также готова поделиться современными технологиями по переработке, хранению и производству сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Белоруссия заинтересована в наращивании поставок в Монголию сельскохозяйственной и специальной техники, а также пассажирских автобусов, коммунальной техники, оборудования и технологий.

Кобяков предложил особое внимание уделить проектам производственной кооперации. Белорусская сторона готова создавать с монгольскими партнерами совместные предприятия по выпуску продукции машиностроения.

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