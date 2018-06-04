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Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, заявил Ушаков
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Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, заявил Ушаков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия регулярно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь, в том числе 15 мая республиканскому Комитету по чрезвычайным ситуациям была передана тяжелая и спецтехника на сумму более полутора миллионов долларов, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В 2017 году в счет взносов России в фонд Всемирной продовольственной программы ООН республике (Таджикистан) выделено 9 миллиардов долларов. 15 мая Комитету по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана передана тяжелая и специальная техника на сумму 1,65 млн долларов", — сказал Ушаков журналистам в преддверии запланированной на 9 июня встречи президентов РФ и Таджикистана «на полях» саммита ШОС в Циндао.
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