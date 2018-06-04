Пашинян получил пожертвований на $260 тыс. во время демонстраций в Армении 

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитался у себя в Facebook, что во время внутриполитических процессов, которые привели к смене власти в Армении, было получено пожертвований на $260 тыс.
"Во время ненасильственной бархатной революции были получены следующие денежные пожертвования", — отметил Пашинян и привел цифры, по которым становится ясно, что его политическая команда от отдельных доноров получила около $260 тыс. Согласно представленным спискам, нынешний премьер получил от своих сторонников деньги как из Армении, так и из зарубежных стран. Пашиняну высылали деньги в основном из США, России, Франции и Канады. Самое большое пожертвование составило 5 млн армянских драмов ($10 тыс.).
С начала акций протеста в апреле Никол Пашинян и представители его команды неоднократно заявляли, что для обеспечения процесса получают деньги от своих сторонников из Армении и зарубежья.