Пашинян получил пожертвований на $260 тыс. во время демонстраций в Армении

России, Франции и "Во время ненасильственной бархатной революции были получены следующие денежные пожертвования", — отметил Пашинян и привел цифры, по которым становится ясно, что его политическая команда от отдельных доноров получила около $260 тыс. Согласно представленным спискам, нынешний премьер получил от своих сторонников деньги как из Армении, так и из зарубежных стран. Пашиняну высылали деньги в основном из США Канады . Самое большое пожертвование составило 5 млн армянских драмов ($10 тыс.).

С начала акций протеста в апреле Никол Пашинян и представители его команды неоднократно заявляли, что для обеспечения процесса получают деньги от своих сторонников из Армении и зарубежья.