Победительница «Ты супер!» стала лауреатом «Детской новой волны 2018»

"Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста" — сказала Анкудинова.