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Победительница «Ты супер!» стала лауреатом «Детской новой волны 2018»
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Победительница «Ты супер!» стала лауреатом «Детской новой волны 2018» 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Победительница шоу «Ты супер!» Диана Анкудинова получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых певцов «Детская новая волна 2018», проходившем в детском лагере «Артек».
На сцене соревновались 14 участников из девяти стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Украины, России. В состав жюри в этом году вошли Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев и Юлианна Караулова. Председателем был композитор и продюсер Игорь Крутой.
"Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста" — сказала Анкудинова.
НТВ покажет телеверсию конкурса 16 июня в 20:00.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
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