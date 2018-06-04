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Победительница «Ты супер!» получила приз зрительских симпатий на «Детской Новой Волне 2018»
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Победительница «Ты супер!» получила приз зрительских симпатий на «Детской Новой Волне 2018» 

RT на русском 57 минут назад
Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна 2018», проходившем в международном детском центре «Артек».
В вокальном мастерстве и артистизме соревновались 14 участников из 9 стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Украины, России.
В состав членов жюри в этом году входили Лев Лещенко, Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова. Председателем жюри был композитор и продюсер Игорь Крутой.
«Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста», ­— сказала финалистка вокального конкурса «Ты супер!» Диана Анкудинова.
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии.
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