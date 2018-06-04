Победительница «Ты супер!» получила приз зрительских симпатий на «Детской Новой Волне 2018»

Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна 2018», проходившем в международном детском центре «Артек».

Белоруссии, Болгарии, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдавии, Украины, России. В вокальном мастерстве и артистизме соревновались 14 участников из 9 стран: Армении

«Я очень рада, что приняла участие в таком значимом фестивале. Я получила грандиозное удовольствие. Для меня очень ценно получить приз зрительских симпатий. Это награда мне кажется особенно ценной, ведь именно слушатели определяют судьбу артиста», ­— сказала финалистка вокального конкурса «Ты супер!» Диана Анкудинова.