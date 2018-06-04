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В Беларуси подготовлен проект указа о развитии электротранспорта
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В Беларуси подготовлен проект указа о развитии электротранспорта 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Белорусское правительство подготовило проект указа по развитию электротранспорта и созданию в стране инфраструктуры для зарядки электромобилей. Об этом сообщил в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Семашко.
По его словам, еще надо создать инфраструктуру зарядных станций, которые располагались бы с интервалом не более 100 км.
Семашко отметил, что в Минске уже работают 20 электробусов, этот экологически чистый транспорт доказал экономическую состоятельность. Вице-премьер добавил, что «Белкоммунмаш» имеет заказы «на тысячи электробусов». В планах белорусского производителя — произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей.
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