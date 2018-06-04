Жесткая посадка: в Белоруссии пилот-экстремал загнал в плечо молодую сосну

Бревно из тела экстремала достали медики Минской областной больницы. Но прежде мужчина успел сделать несколько фото со своим «трофеем» в плече и выложить их в сеть, заявив, что он «есть Грут».

Люди восхитились выдержки Ивана и пожелали ему скорейшего выздоровления.

В Белоруссии упал паратрайк, пилот которого собрал собой дерево. С таким бревном Иван в неплохом расположении духа — шутит, что он «есть Грут». Вспомните о его выдержке, когда посадите себе занозу! pic.twitter.com/XP8QdpfCV3

— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 3 июня 2018 г.