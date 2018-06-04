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Жесткая посадка: в Белоруссии пилот-экстремал загнал в плечо молодую сосну
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Жесткая посадка: в Белоруссии пилот-экстремал загнал в плечо молодую сосну 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. В Белоруссии упал паратрайк. При падении пилот Иван Красовский напоролся плечом на молодую сосну. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.
Бревно из тела экстремала достали медики Минской областной больницы. Но прежде мужчина успел сделать несколько фото со своим «трофеем» в плече и выложить их в сеть, заявив, что он «есть Грут».
Люди восхитились выдержки Ивана и пожелали ему скорейшего выздоровления.
В Белоруссии упал паратрайк, пилот которого собрал собой дерево. С таким бревном Иван в неплохом расположении духа — шутит, что он «есть Грут». Вспомните о его выдержке, когда посадите себе занозу! pic.twitter.com/XP8QdpfCV3
— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 3 июня 2018 г.
​По информации Sputnik Белоруссия, Иван Красовский известен в кругах парапланеристов Белоруссии. Он увлекается экстремальных видом спорта около 15 лет, является инструктором в одном из минских клубов экстремальных видов спорта. Кроме того. прошел курсы выживания в небе на параплане в Турции.
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