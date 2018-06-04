Спикер парламента Армении подтвердил неизменность вектора внешней политики страны

Несмотря на последние события, произошедшие в стране, Армения не изменила вектор внешней политики и верна всем ранее данным обязательствам в рамках ОДКБ и других формах межпарламентского сотрудничества, подчеркнул председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян , выступая на открытии форума «Развитие парламентаризма» в Москве

Спикер парламента Армении перечислил основные направления межпарламентского сотрудничества, которые необходимо развивать.

«Это — формирование законодательства по противодействию и угрозам безопасности, активизация межпарламентского сотрудничества, разработка совместных программ по противодействию глобальным вызовам», — уточнил господин Баблоян.

По мнению спикера парламента Армении, в решении таких проблем, как миграция, все страны — участницы межпарламентского форума должны выработать согласованную политику. Кроме того, участники форума должны объединиться для борьбы с терроризмом.

Также председатель Национального собрания Армении подтвердил готовность его страны принять участников заседания в рамках ОДКБ. Как и планировалось ранее, встреча состоится в октябре 2018 года. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом, сообщил Баблоян.