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Спикер парламента Армении подтвердил неизменность вектора внешней политики страны
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Спикер парламента Армении подтвердил неизменность вектора внешней политики страны 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Несмотря на последние события, произошедшие в стране, Армения не изменила вектор внешней политики и верна всем ранее данным обязательствам в рамках ОДКБ и других формах межпарламентского сотрудничества, подчеркнул председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян, выступая на открытии форума «Развитие парламентаризма» в Москве.
Спикер парламента Армении перечислил основные направления межпарламентского сотрудничества, которые необходимо развивать.
«Это — формирование законодательства по противодействию и угрозам безопасности, активизация межпарламентского сотрудничества, разработка совместных программ по противодействию глобальным вызовам», — уточнил господин Баблоян.
По мнению спикера парламента Армении, в решении таких проблем, как миграция, все страны — участницы межпарламентского форума должны выработать согласованную политику. Кроме того, участники форума должны объединиться для борьбы с терроризмом.
Также председатель Национального собрания Армении подтвердил готовность его страны принять участников заседания в рамках ОДКБ. Как и планировалось ранее, встреча состоится в октябре 2018 года. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом, сообщил Баблоян.
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