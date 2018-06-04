В Ереване протестуют компании, осуществляющие пассажирские перевозки в Россию

ЕРЕВАН , июня. / ТАСС /. Около ста представителей компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки в Россию и обратно, устроили в понедельник акцию протеста у здания правительства в Ереване и требуют пересмотреть систему выдачи лицензий. Об этом с места событий сообщает корр. ТАСС.

"Система выдачи лицензий должна измениться. Действующий порядок незаконен и не обеспечивает равные условия для всех перевозчиков. Сейчас вся система служит крупным игрокам, а маленькие компании находятся на грани банкротства", — заявил один из участников акции протеста и добавил, что собравшиеся представители компаний требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы уверены, что только Пашинян решит этот вопрос", — заявил он.

По действующему законодательству Армении, лицензию для пассажирских перевозок государство предоставляет тем компаниям, которые осуществляют только регулярные рейсы в Россию и обратно.

29 мая министр транспорта связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян заявил, что проблема находится в повестке дня правительства. Он также подчеркнул, что для решения этого вопроса нужны законодательные поправки.