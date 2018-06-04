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Казахстан отмечает День государственных символов
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Казахстан отмечает День государственных символов 

Мир24 2 часа назад
Сегодня в Казахстане — большой праздник. Государственным символам страны исполняется 26 лет, сообщает телеканал «МИР 24».
В честь флага, герба и гимна республики по всей стране пройдут массовые мероприятия, флешмобы и праздничные концерты.
Государственный герб Казахстана имеет круглую форму. На голубом фоне изображена верхняя часть юрты, от которой во все стороны расходятся лучи солнца. Слева и справа — мифические крылатые кони, а в верхней части объемная пятиконечная звезда. Снизу расположена надпись «Казахстан».
Государственный флаг — голубое полотнище прямоугольной формы. В его центре солнце с лучами, а под ним — парящий орел. У древка расположен национальный орнамент.
Основой гимна стала популярная в народе патриотическая песня «Мой Казахстан». Ее текст лично правил Нурсултан Назарбаев, поэтому глава республики — соавтор композиции.
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