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Белорусское правительство предложит проект указа об электротранспорте
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Белорусское правительство предложит проект указа об электротранспорте 

ТАСС 35 минут назад
МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Белорусское правительство подготовило проект указа по развитию электротранспорта и созданию в стране инфраструктуры для зарядки электромобилей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Семашко.
Ранее президент Александр Лукашенко призвал правительство изучить вопрос расширения сфер применения электроэнергии в стране с учетом предстоящего ввода в строй БелАЭС. По его словам, после начала ее функционирования в стране будет избыток электроэнергии, которую продать будет трудно.
"Мы подготовили соответствующий проект указа президента. Буквально на следующей неделе мы внесем его в администрацию президента, — сказал Семашко. — У нас образуется определенный профицит электроэнергии, мы разработали программу по использованию этого профицита: это стимулирование производства и использования электротранспорта". По его словам, еще надо создать инфраструктуру зарядных станций, которые располагались бы с интервалом не более 100 км.
Семашко сообщил, что в Минске уже работают 20 электробусов, этот экологически чистый транспорт доказал и свою экономическую состоятельность. Вице-премьер добавил, что «Белкоммунмаш» имеет заказы «на тысячи электробусов». Семашко также информировал, что в планах белорусского производителя легкового автотранспорта произвести и продать 40-70 тыс. электромобилей.
Первый блок Белорусской АЭС планируется ввести в строй к концу 2019 года, второй блок — в 2020 году. В этой связи уже в этом году Белоруссия отказалась от импорта электроэнергии.
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