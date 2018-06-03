Белорусское правительство предложит проект указа об электротранспорте

МИНСК , 3 июня. / ТАСС /. Белорусское правительство подготовило проект указа по развитию электротранспорта и созданию в стране инфраструктуры для зарядки электромобилей. Об этом сообщил в воскресенье в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ вице-премьер Владимир Семашко.

Ранее президент Александр Лукашенко призвал правительство изучить вопрос расширения сфер применения электроэнергии в стране с учетом предстоящего ввода в строй БелАЭС. По его словам, после начала ее функционирования в стране будет избыток электроэнергии, которую продать будет трудно.

"Мы подготовили соответствующий проект указа президента. Буквально на следующей неделе мы внесем его в администрацию президента , — сказал Семашко. — У нас образуется определенный профицит электроэнергии, мы разработали программу по использованию этого профицита: это стимулирование производства и использования электротранспорта". По его словам, еще надо создать инфраструктуру зарядных станций, которые располагались бы с интервалом не более 100 км.

Семашко сообщил, что в Минске уже работают 20 электробусов, этот экологически чистый транспорт доказал и свою экономическую состоятельность. Вице-премьер добавил, что «Белкоммунмаш» имеет заказы «на тысячи электробусов». Семашко также информировал, что в планах белорусского производителя легкового автотранспорта произвести и продать 40-70 тыс. электромобилей.