В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «приватизации Победы»

"Здесь нет того, что Россия «приватизирует» себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз", — сказал Водолацкий.

Он добавил, что у России с Белоруссией общие цели, общее славянское братство и единое Союзное государство, которое ни в коей мере не должно разрушаться.