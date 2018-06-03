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В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «приватизации Победы»
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В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «приватизации Победы» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия не присваивала себе лавры победителя в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».
"Здесь нет того, что Россия «приватизирует» себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз", — сказал Водолацкий.
Он добавил, что у России с Белоруссией общие цели, общее славянское братство и единое Союзное государство, которое ни в коей мере не должно разрушаться.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы хотят «приватизировать Победу» в Великой Отечественной войне.
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