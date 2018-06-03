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Назарбаев стал пожизненным председателем Совбеза Казахстана
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Назарбаев стал пожизненным председателем Совбеза Казахстана 

Мир24 36 минут назад
Парламент Казахстана назначил Нурсултана Назарбаева пожизненным председателем совета безопасности страны. Официальная формулировка звучит следующим образом: «ввиду исторической миссии главы государства», сообщает «МИР 24».
По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, в стране сохраняется мир и стабильность. Подобным назначением страна хочет продемонстрировать это обществу и соседям.
«Наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совете безопасности, его будет возглавлять глава государства, который обладает большим авторитетом и в стране, и во всем мире», — добавил Бекетаев.
По сути, Нурсултан Абишевич — елбасы, что в переводе с казахского — лидер нации, уже наделен правом решать самые важные вопросы в стране. Назарбаев не просто первое лицо государства. Он пользуется огромной любовью своих сограждан. И это объяснить несложно. За 28 лет руководства Назарбаева Казахстан добился огромных успехов. Сейчас это крупнейшая экономика Центральной Азии. Лидер Казахстана не намерен останавливаться на достигнутом. Он поручил как можно скорее перевести в онлайн все социальные программы страны.
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