Почему скандалит Лукашенко

Между партнерами по Союзному государству Москвой Минском опять громкий скандал — пусть без битья посуды, но зато с разговорами на повышенных тонах. Батька Всея Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках «приватизации победы» в Великой Отечественной войне и пригрозил «закрыть границу» с нашей страной. Звучит угрожающе? Если вы так считаете, то вы с гарантией либо еще не состоите в законном браке, либо вступили в него совсем недавно и по-прежнему находитесь в «конфетно-букетном» периоде. Ничего серьезного Лукашенко нам не закроет. А если вдруг закроет, то быстренько откроет. То, что сейчас происходит — это не зачатки масштабного межгосударственного конфликта, а стандартный эпизод «семейной истории» России и Белоруссии времен правления Лукашенко.

Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Потому, что я «не в первый раз замужем»— в смысле уже давно наблюдаю за «семейными отношениями» Москвы и Минска. Отношениями, которые из года в год развиваются приблизительно по следующей схеме. В месяцы, предшествующие большой встрече Путина и Лукашенко, между Россией и Белоруссией, как правило, все очень плохо. С точки зрения Минска Москва ведет себя как озверевший на почве скупости старший брат, который в воспитательных целях держит младшего брата — Белоруссию — на голодном пайке. С точки зрения Москвы Минск тоже ведет себя не как полагается — пытается заполучить все на халяву, ничего не отдавая взамен.

В результате обе «высокие договаривающиеся стороны» обмениваются «комплиментами». Лукашенко рвет на себе рубаху, вопрошает «доколе?» и намекает на возможность расторжения «межгосударственного брака». В Москве в ответ на это огрызаются и высказываются в духе «ни шагу назад»: мол, ни на какие уступки Минску по экономическим вопросам мы ни в коем случае не пойдем! Ситуация выглядит тупиковой — ровно до того момента, пока Путин и Лукашенко не встречаются и не приходят к компромиссу по всем спорным вопросам.

После этого в течение некоторого времени между Россией и Белоруссией царит внешняя идиллия. Словно супруги, помирившиеся после бурной ссоры, высшие чиновники двух стран относятся друг к другу с подчеркнутой нежностью и вниманием. Но затем количество накопленных спорных вопросов вновь «переходит в качество». И все повторяется: градус эмоционального накала отношений стремительно растет — вплоть до новой встречи Лукашенко и Путина. Сейчас мы находимся именно на этом этапе — этапе, который предшествует встрече двух президентов.

Реальный предмет спора между чиновниками в Москве и Минске — это, разумеется, никакие не разногласия в трактовке победы в Великой Отечественной войне. Реальный предмет спора — это цены на газ, экономические взаимоотношения в рамках Евразийского экономического сообщества, тьма других вопросов, общим знаменателем которых является слово «деньги». Но, как это часто бывает во время скандалов между супругами, настоящая причина конфликта не называется, а только подразумевается.

О настоящей причине конфликта речь пойдет позднее — в момент, когда сторона, на которую сыплется град упреков, даст моральную слабину и будет готова к уступкам. О настоящей причине конфликта речь пойдет на встрече Путина и Лукашенко. Встрече, после которой между Москвой и Минском все вновь на какое-то время будет хорошо — вплоть до нового обострения споров на тему, «кто кого кормит и кто кому больше обязан».

Являются ли подобные отношения здоровыми? И можно ли на подобном фундаменте построить межгосударственное «семейное гнездышко», которое устоит после неизбежной в исторической перспективе смены высших лидеров России и Белоруссии? Пока все эти неудобные, но очень логичные вопросы повисают в воздухе. Пока в нашей веселой российско-белорусской семье жить и дружить принято именно так.