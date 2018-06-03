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Бревно насквозь проткнуло мотопарапланериста
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Бревно насквозь проткнуло мотопарапланериста
News.ru
3 часа назад
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Гражданин
Белоруссии
, управлявший летательным аппаратом, упал в лесу и угодил прямо на бревно. Кусок дерева насквозь пронзил плечо спортсмена.
По предварительным данным, несчастный случай произошёл из-за обрыва стропы.
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