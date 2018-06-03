Одна на всех — зачем Лукашенко установил свою цену Победы

Оставим на совести белорусского президента его нынешние высказывания по поводу «приватизации» Россией Дня Победы в Великой Отечественной войне. И произнес он их в Брестской крепости, которая одной из первых приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года и по сей день ассоциируется с символом мужества, стойкости и отваги своих защитников. Среди которых были представители многих национальностей тогда еще единой страны, именуемой Советским Союзом — русские, белорусы, украинцы, ингуши, чеченцы, всех и не перечислишь.

Память Брестской крепости сопоставима со Сталинградской битвой, обороной Ленинграда , контрнаступлением под Москвой , Курской дугой, наступлениями под Кишиневом и на Зееловских высотах, освобождением Киева и Минска , взятием Берлина, ставшего символом окончательной Победы над фашизмом. Два солдата — русский Егоров и грузин Кантария, водрузившие флаг над Рейхстагом, поставили окончательный крест на логове побежденного врага. Датой этой Победы принято считать именно 9 мая, хотя, по большому счету, война где-то закончилась и несколькими днями ранее, а где-то боевые столкновения продолжались и многие дни спустя.

Собственно, к чему весь этот исторический экскурс, о котором можно узнать в любом учебнике и мемуарах участников той далекой и страшной войны? Президент Белоруссии , страны, в которой за время Великой Отечественной погиб каждый третий её житель, решил вдруг возмутиться по поводу высказываний, что основным праздником окончания войны в Белоруссии, с его, разумеется, подачи, Днем освобождения считается 3 июля, когда Минск освободили советские войска. При этом дате 9 мая в республике решено уделять внимание, в том числе с проведением военных парадов, лишь по юбилейным датам.

Это, естественно, личное мнение и последующее решение, самого Александра Лукашенко — ежегодно Минск, как и другие белорусские города и села, отмечают именно 9 мая со ставшей символом Победы георгиевской ленточкой. И акция «Бессмертный полк», проходящая во многих странах мира, в Белоруссии самая многочисленная после России — память о миллионах погибших здесь живет в сердцах наследников той Великой Победы. Александр Лукашенко (с чего бы-то вдруг?) решил заступиться за красно-зеленую ленту, символизирующей флаг Республики Беларусь. Кто бы был против? Тем более, что подобная акция проводится в Минске уже не первый год именно по случаю освобождения города от захватчиков.

Вот в Одессе, которая сейчас давится нашествием украинских националистов, Днем освобождения считается 11 апреля, когда весной 1944 года город освободили советские войска. Довелось побывать крайний раз в «жемчужине у моря» уже в период украинской принадлежности города-героя, но было видно, что для одесситов это настоящий праздник. А еще — преддверие к основной годовщине — 9 мая. И одесситы нынче, под угрозой провокаций выходят на улицы и 11 апреля, и 9 мая, не делая особых разграничений в важности этих двух исторических дат.

Лукашенко лукавит, когда говорит о том, что Россия «приватизировала» День Победы, намекая, что в той Великой войне участвовали представители всех народов и национальностей, а, мол, праздник проходит только в Москве. Ошибочка — День Победы отмечает не только вся Россия, от Красной площади, до пыльной проселочной улочки далекой деревни, но и весь спасенный мир, для которого дата 9 мая стала символом победы над нацизмом.

Можно, конечно, не цепляться к датам. Вот, например, в Чехии отмечают 8 мая — день 1945 года, когда на помощь восставшей против фашистов Праге подоспели советские войска. Могил с захоронениями советских солдат той поры на землях Богемии, Моравии, Чешской Силезии — сотни тысяч, людей которые могли бы остаться в живых, но пришли на выручку целому народу. И чехи хорошо помнят эту дату, не забывая, что именно на следующий день (по московскому времени, с разницей в один час) был подписан акт о капитуляции фашистской Германии . А вот Украина сейчас официально поставила под запрет, как историческую дату, 9 мая, перенеся ее на 8 мая — ну, как в Европе! А про 6 ноября 1943 года, когда был освобожден войсками Воронежского фронта Киев, в украинской столице вообще стараются не вспоминать. Там и музей, который «случайно», под копирку тогдашний президент Виктор Ющенко записал в разряд исторических, даже детям теперь не показывают.

Что тут скажешь — в каждой стране есть свои исторические ценности, свое наследие. И в Белоруссии вряд ли откажутся от даты 9 мая 1945 года, как не откажутся от георгиевской ленточки, от акции «Бессмертный полк», а День Победы нельзя сопоставить с какой-либо иной датой в истории Великой Отечественной войны, даже если это день освобождения города, который тоже является частью Победы.

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